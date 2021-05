Família faz vaquinha para ajudar araponguense com Covid-19

Continua após publicidade

A família da araponguense Vania Cristina Joaquim da Silva organizou uma vaquinha online para levantar recursos para ajudar nas despesas médicas dela. Diagnosticada com Covid-19, Vânia foi internada no dia 07 de maio. Na ultima sexta-feira (14) ela precisou ser intubada e transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Londrina.

"Sabemos que para Deus nada é impossível, estamos confiantes que ela possa se recuperar e voltar para casa. Nesse momento difícil contamos com sua ajuda, seja ela financeira ou em forma de oração. Qualquer valor será muito bem-vindo", disse uma pessoa da família.

`Para contribuir com a vaquinha online, clique aqui.