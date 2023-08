Família faz apelo para encontrar jovem desaparecido em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma família de Arapongas, norte do Paraná, está desesperada para encontrar um homem de 34 anos que desapareceu na cidade durante a madrugada deste sábado, 5 de agosto. A equipe de reportagem do TnOnline conversou com o José Carlos, tio de Rodrigo Fernando Lopes - rapaz que está desaparecido.

Segundo o familiar, o sobrinho, que toma remédio controlado, saiu de casa por volta das 5h e não informou para onde iria. José Carlos alegou que o procurou pela cidade e região e, até o momento, não obteve sucesso em achá-lo. "Fui até à Colônia Esperança, fui a Sabáudia, rodei a cidade toda de carro e moto e não o encontrei", disse.

O tio afirmou que os pais de Rodrigo foram até a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do rapaz.

Quem ver Rodrigo ou tiver informações sobre onde ele está, pode entrar em contato com a família através do número (43) 99918-4979. "Que Deus nos ajude a encontrá-lo", apelou José Carlos.

