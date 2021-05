Família e amigos pedem orações por casal internado com covid

Continua após publicidade

Ivo Smuk e a esposa Rosi Mari têm o Trailer Burger em local tradicional de Arapongas e estão internados com covid-19. Segundo informações publicadas pelos familiares, os dois foram ao velório da mãe do Ivo em Curitiba e se contaminaram com o vírus. Familiares e amigos deles estão pedindo orações pela recuperação do casal.

"Temos um acordo Ivo Smuk e Rosi Meri lembra. Estou muito arrasada, estou orando para que a recuperação de vocês seja o mais breve possível. Deus está no comando", foi postado. Ivo respondeu a essa mensagem. "Se você acha que vai se livrar de mim, assim tão fácil você se enganou. Aguarde o renascimento. Muito obrigado", comentou.



Ele ficou internado na capital e a Rosi foi transferida para Arapongas em UTI móvel para a unidade do Hospital Norte do Paraná (Honpar).

