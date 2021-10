Da Redação

Família de desaparecido em Arapongas acredita em crime

A família do trabalhador de Arapongas, Leandro Della Matta de Oliveira, de 32 anos, que está desaparecido desde o dia 19 de setembro, encontrou o tênis que seria do rapaz em um matagal na cidade.

"Encontramos o tênis e um pedaço de cabelo dele. Não sabemos o que houve ainda e estamos procurando pelo seu corpo. Nem imaginamos o motivo que levou alguém fazer isso com o meu irmão, que sempre foi calmo e tranquilo. Vamos aguardar. Estamos muito abalados", lamenta a irmã de Leandro, Letícia de Oliveira.

Ela conta ainda que a polícia de Arapongas auxilia nas buscas por Leandro. "Não temos dúvida de que foi um homicídio", reforça. No dia do desaparecimento, conforme a família, apenas o carro de Leandro foi encontrado. O trabalhador mora em Arapongas, mas sua família é de Faxinal.

Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de Leandro, pode entrar em contato com Letícia (43) pelo telefone 99849-7982 ou com Jack através do telefone (43) 99656-6250.