Família de Arapongas se envolve em acidente fatal no interior de SP

Uma família de Arapongas, no norte do Paraná, se envolveu em um grave acidente na noite desta segunda-feira, 02, no interior de São Paulo. Informações preliminares dão conta que o motorista, de 40 anos, e a filha de 14 anos, não resistiram aos ferimentos e teriam morrido em um hospital de Presidente Prudente.

A batida teria acontecido na Rodovia Assis Chateuabriand (SP-425), em Martinópolis (SP). O veículo da família de Arapongas bateu de frente contra uma caminhonete que vinha na pista contrária, após uma aquaplanagem. Os quatro araponguenses que estavam no carro e o motorista da caminhonete ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para hospitais do município de Presidente Prudente.

Do veículo de Arapongas, o pai e a filha mais velha, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. A esposa e a filha mais nova permanecem internadas, e segundo informações de familiares, não correm risco de morte.

Familiares e amigos da família já manifestam lamento nas redes sociais.

"Hoje o dia está muito triste, perdemos nosso cunhado Vinícius Victor da Silva e Carolina Milani da Silva, em decorrência de um acidente em Presidente Prudente", escreveu um familiar.

