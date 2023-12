Família de Arapongas que morreu em acidente na BR-364 é identificada

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os avós e a neta, moradores de Arapongas, que morreram após um acidente na BR-364, na Serra de São Vicente (MT), próximo da capital Cuiabá, foram identificados. As vítimas são Benedito Aparecido Vitorino, de 54 anos, Denise Luciene da Rocha, de 53 anos, e a neta, Helena Mayumi Vitorino Saikawa, de 5 anos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Problemas eletromecânicos afetam abastecimento em bairros de Arapongas

Os três viajavam em uma carreta de carga durante a madrugada da última sexta-feira (22), quando o homem que dirigia o veículo acabou perdendo o controle e capotou na pista. As três vítimas morreram na hora. Uma quarta pessoa, que também viajava com a família, chegou a ficar presa nas ferragens, mas conseguiu ser resgatada com vida e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Todos eram moradores de Arapongas (PR).

continua após publicidade

Os corpos das vítimas estão sendo velados na capela do sistema Prever em Arapongas. O sepultamento ocorre às 9h da manhã desta segunda-feira (25).

Siga o TNOnline no Google News