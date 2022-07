Família de Arapongas morre em grave acidente registrado no MS

Da Redação

A fatalidade gerou muita comoção em Arapongas

Um grave acidente registrado no Mato Grosso do Sul (MS) na manhã desta quarta-feira, 27, tirou a vida de uma família de Arapongas, no norte do Paraná. O acidente fatal aconteceu nas proximidades do KM 60 da MS-040 em Santa Rita do Pardo. A família viajava em um GM/Ônix quando o veículo em que estavam foi atingido por um caminhão granjeiro. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Morreram no acidente a professora Zilda Aparecida de Oliveira Lima, de 58 anos, o marido dela que dirigia o carro José Romeu de Lima, de 62 anos e a sobrinha do casal, a jovem Emanuelle de Oliveira Fornazieri, de 21 anos.

Emanuelle estava no banco de trás e morreu na hora. Zilda chegou a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento. Romeu foi socorrido e levado para um hospital da região em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite.

De acordo com familiares, as vítimas estavam retornando para Arapongas, depois de participar de uma festa de casamento no interior do MT. A filha do casal morto no acidente, monitorava a viagem através de trocas de mensagens constantes, que davam conta dos locais por onde eles passavam. Em determinado momento, as mensagens pararam de chegar e eles já não respondiam aos chamados. Preocupada, ela começou a fazer contato com autoridades de trânsito do MS, até que no começo da noite soube do acidente.

A fatalidade gerou muita comoção em Arapongas. A família era bastante ativa na Igreja Católica, membros da Paróquia Santo Antônio. Zilda lecionou durante muitos anos no colégio Emílio de Menezes e outras instituições de ensino da cidade. Ela chegou a dar aulas também no Colégio São José, em Apucarana.

Ainda segundo informações de familiares, o velório começa nesta quinta-feira, as 10h, e o sepultamento ocorrerá às 16h no Cemitério das Acácias, em Arapongas.

