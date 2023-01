Família de Arapongas cria 'vaquinha' para pagar cirurgia de aposentado

Da Redação

Há mais de 15 anos, o idoso trava uma batalha por conta do problema no quadril

A família do aposentado de Arapongas, Arnaldo Araújo Pereira, de 59 anos, criou uma 'vaquinha' online para ajudar a pagar uma cirurgia. Ele é aposentado por invalidez e precisa realizar uma cirurgia para remover uma prótese que vem causando infecções e muita dor.

Há mais de 15 anos, o idoso trava uma batalha por conta do problema no quadril. "Já fiz quatro cirurgias de próteses de quadril e agora, quando pensei que seria a última, o osso de doador que foi enxertado no meu fêmur foi rejeitado pelo meu organismo, causando muita dor e uma infecção, devido a um desgaste a prótese também se soltou o que piora ainda mais a minha situação. Sinto dores terríveis todos os dias e a minha locomoção está cada dia mais difícil", relata.

Em consulta com o médico que acompanha o caso, segundo Arnaldo, a decisão foi remover a prótese e os enxertos para que a infecção acabe. "Desta forma, posso ter uma qualidade de vida melhor e sem dor. Vivo com uma 'bomba' dentro de mim que pode explodir a qualquer momento. Se essa infecção for para minha corrente sanguínea, posso morrer. Preciso dessa cirurgia ainda este mês e pelo SUS demora menos de 6 meses. Conto com a solidariedade de todos. Muito obrigado", complementa.

O link da vaquinha está disponível para quem quiser colaborar com o idoso.

