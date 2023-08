Falta d'água para escolas e restaurantes em Arapongas nesta segunda

Moradores de Arapongas, no Norte do Paraná, vêm enfrentando grandes dificuldades com a recorrente falta d'água. A Sanepar informou que, nesta segunda-feira (21), a cidade poderia enfrentar desabastecimento ou baixa pressão em diversas regiões durante todo o dia.

Como consequência, escolas e restaurantes tiveram que fechar as portas temporariamente. De acordo com a Prefeitura Municipal, cinco instituições de ensino foram obrigadas a suspenderem as aulas, por não terem água para as necessidades básicas dos alunos e servidores.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, já no período da manhã, as atividades não puderam ser mantidas no Centro Municipal de Educação Infantil Dom Romeu, no Conjunto Padre Bernardo. Na tarde desta segunda, as aulas foram canceladas nas escolas municipais Papa João Paulo II, no Jardim Petrópolis; Alzira Horvatich, no Conjunto Flamingos; e escola Antônio Grassano e Maria Hercília, na Zona Sul.

Ainda segundo a Educação, não houve disponibilização de caminhão pipa por meio da Sanepar em nenhum dos locais afetados. Os pais e responsáveis pelos alunos foram orientados.

A previsão é de que as aulas retornem normalmente nesta terça-feira (22).

