Exposição resgata história e memórias dos pioneiros do distrito de Aricanduva

Mostra fotográfica destaca a arquitetura sacra local, homenageia famílias pioneiras e celebra o desenvolvimento do distrito a partir de 13 de setembro

O distrito de Aricanduva, de Arapongas, prepara um grande evento de imersão em seu próprio passado. Entre setembro e dezembro deste ano, o Salão Paroquial da Igreja Senhor Bom Jesus sediará a exposição "Aricanduva em Memórias". O evento, que será aberto oficialmente no dia 13 de setembro, visa resgatar a história da fundação da localidade em 1938 pela Companhia de Terras Norte do Paraná, além de exaltar o patrimônio cultural, religioso e arquitetônico da região.



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A programação oficial terá início às 9h com uma Missa Solene em Ação de Graças. Na sequência, ainda na nave principal da igreja, será realizada uma cerimônia de homenagem aos pioneiros do distrito, aos familiares do arquiteto italiano Bartolomeo Giavina-Bianchi, responsável pelo projeto da igreja local, e aos pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), autores do trabalho científico "Arquitetura Sagrada do Norte do Paraná". A abertura oficial da mostra está prevista para as 11h, seguida de um almoço festivo servido a partir das 12h.

O acervo da exposição contará com mais de duas dezenas de banners fotográficos que ilustram marcos fundamentais do distrito. Entre os temas de destaque estão a criação da Casa Escolar de Aricanduva em 1947, a chegada do trem com a inauguração da Estação Ferroviária em novembro de 1942 e a arquitetura da Paróquia Senhor Bom Jesus, projetada em estilo neogótico por Giavina-Bianchi, considerado o "arquiteto das igrejas" no Paraná. A mostra também evidencia as pinturas em azulejaria da via-sacra, obras do pintor Julio Soares Bonfim.

A iniciativa e organização da mostra são do geógrafo e pesquisador Valter Pontim, que transformou sua curiosidade de infância em um vasto resgate histórico. Descendente de uma das primeiras famílias a chegar a Aricanduva, Pontim mergulhou em pesquisas, entrevistas com pioneiros e busca por documentos em universidades e arquivos.

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"Sou neto de pioneiro aqui. Meu avô chegou em 1943, dia 11 de agosto. Ou seja, nessa semana, na terça-feira passada, completou 83 anos que meu avô veio para cá. Foi uma das primeiras famílias", relata o organizador, referindo-se ao patriarca Gisto Pontin.

A motivação para o trabalho de resgate surgiu da observação do principal cartão-postal do distrito. "Eu sempre fui um menino meio curioso nessa parte, sou geógrafo. Queria saber quem construiu essa igreja, porque ela é tão bonita e tão imponente", diz.

As investigações de Pontim desenterraram não apenas detalhes sobre a paróquia, mas também as raízes indígenas do território. Ele conta que o primeiro nome de Aricanduva foi Itambé e relembra uma descoberta arqueológica local, quando foram encontrados ossos durante a construção de uma empresa no local. Chegou-se à conclusão que era um cemitério dos índios Kaingang, que eram aldeados nesta região". O nome atual do distrito, inclusive, é uma referência à abundância de palmitos doces ("terra dos palmitos") que existiam na mata virgem e os nomes das ruas também fazem referência aos indígenas.

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A montagem da exposição foi pensada para ser didática e acessível, dividindo as descobertas em duas frentes principais. "Eu sou organizador dessa exposição, vai ser em banners. Cada banner vai retratar uma história. Metade é contando a história de Aricanduva e a outra metade são as igrejas projetadas pelo Giavina-Bianchi. Além da nossa de Aricanduva, ele projetou mais 80 igrejas aqui no Norte do Paraná", detalha Pontim, que também reuniu objetos de antigas lavouras de café com o sonho de, futuramente, fundar um museu no local ou publicar um livro com os achados.



O evento de abertura contará com a presença de autoridades municipais. Toda a renda arrecadada com o almoço tradicional (costela fogo de chão, linguiça e frango assado) será revertida para as manutenções da Paróquia Senhor Bom Jesus.

SERVIÇO

O que: Exposição "Aricanduva em Memórias"

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Quando: Abertura no dia 13 de setembro de 2026. (Missa às 9h, aberturas às 11h e almoço a partir das 12h). A mostra ficará disponível até 13 de dezembro de 2026.

Onde: Salão Paroquial da Igreja Senhor Bom Jesus de Aricanduva (Praça Carlos Gomes - Arapongas/PR).

Informações e convites para o almoço: (43) 9 9838-0080 (Secretaria da Paróquia).