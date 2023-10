Exposição fotográfica celebra luta de quem enfrenta o câncer

O Fotoclube de Arapongas FOCAR, realiza nesta quarta-feira (25) no hall da prefeitura de Arapongas, às 20h, a décima exposição Empreendedores da Vida. A exposição fotográfica há 10 anos apresenta fotos de pessoas que enfrentam ou enfrentaram o tratamento de câncer como forma de conscientização e carinho por todos os que vivenciam essa difícil parte da vida com tratamentos e incertezas.

Apesar da exposição acontecer sempre em outubro, não são fotografadas apenas as mulheres que enfrentam câncer de mama. "A mostra engloba pessoas com todos os tipos de câncer com o intuito de quebrar tabus conscientizar e alertar para a importância do tratamento precoce", afirma a presidente do Focar, Sandra Gasparotti.

Nessa edição serão apresentadas sessenta fotos produzidas pelos fotógrafos integrantes do FOCAR. Segundo os organizadores, é um esforço conjunto para oferecer alegria, auto estima aos modelos, ao mesmo tempo em que estimula a necessidade de atenção para perceber a doença em suas fases iniciais, quando o tratamento é mais tranquilo.

Para a exposição há a movimentação do comércio de Arapongas, de maquiadores e patrocínios e apoios de todos os setores.

"O trabalho é sensível, apaixonante e traz para os visitantes momentos de reflexão e beleza, permitindo a apreciação de arte da imagem relatando a vida de forma sensível, intensa e original em fotografias feitas com muita técnica e carinho. O resultado é espetacular", comenta, acrescentando que modelos e fotógrafos são não só de Arapongas, mas também de Sabáudia, Apucarana e Londrina.

