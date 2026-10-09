ExpoArapongas inicia nesta sexta-feira (9) com Ana Castela, Elis Justi e Us Agroboy
Portões serão abertos às 18h; festa terá três dias com diversas atrações até domingo (11)
A ExpoArapongas, que comemora os 79 anos de Arapongas, começa a partir desta sexta-feira (9) e segue até domingo (11). A festa acontece no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e atrações para todos os gostos.
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A entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.
No primeiro dia da ExpoArapongas, os portões serão abertos a partir das 18h, com Espaço Gastronômico. Haverá shows com artistas locais, Elis Justi, Us Agroboy e Ana Castela.
Saiba um pouco mais de cada artista:
ELIS JUSTI
Elis Justi é nome artístico da cantora, compositora e jornalista Elisângela Maria Justi, natural de Piracicaba-SP. A artista iniciou ainda jovem, influenciada pelo pai, Oswaldo Justi, cantor de música sertanejo raiz. Ao longo de 25 anos de carreira, participou de bandas, grupos de igreja e projetos musicais, com atuação nos gêneros sertanejos e country. Também já atuou como locutora de rádio, professora de comunicação e atriz.
Entre as músicas de sucesso estão “Beijo inocente” “Aproveita” “Malabarismo” e “Me libertando”, que alcançou execução em rádios brasileiras ao tratar de temas como empoderamento feminino e relacionamentos abusivos.
US AGROBOY
A dupla, formada por Gabriel Vittor e Jota Lennon, se conheceu em Fronteiras, Minas Gerais, em 2017, mas foi somente em 2021, em um encontro em Goiânia, que os compositores decidiram formar Us Agroboy, que já soma mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 180 milhões de visualizações no Youtube.
Gabriel Vittor, natural de Goiânia/GO, aprendeu a tocar viola com o avô aos 9 anos e aos 16 começou a fazer shows nos barzinhos da cidade natal, além de se apresentar nas festas de peão. Compositor desde a adolescência, passou a mostrar as músicas a outros artistas recentemente, em 2016, e hoje tem composições interpretadas por grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, entre outros.
Jota Lennon, mais conhecido como Jotinha, é ligado ao universo country desde a infância, quando ficou conhecido por ser o locutor mais jovem de rodeio, com apenas 4 anos. Com 6 anos, gravou a primeira música “Vai Jotinha”, seguida por “Eguinha Mijoleta” e “Garota Tantão” misturando sertanejo com batidas de funk. Com apoio do pai, começou a fazer shows nas arenas e nos palcos. Em 2015, mudou-se para Londrina e passou a compor para outros artistas como: Lucas Lucco, Marília Mendonça, Weslley Safadão, Thaeme e Thiago. Jota Lennon é um dos compositores percursores do novo movimento agro, compondo hits para Ana Castela, Luan Pereira, Léo e Raphael, Fiorella, entre outros. Ele também é o sócio-fundador e principal compositor do projeto Fazendinha Sessions, que possui hoje mais de 60 milhões de visualizações no Youtube e traz uma nova sonoridade para o mercado musical, com o intitulado hip-roça.
ANA CASTELA
Também conhecida como Boiadeira, cantora, compositora e empresária. Natural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, começou a carreira em 2021, com carisma, potência vocal e autenticidade. Conquistou milhões de fãs nas redes sociais e dominou as plataformas digitais com sucessos como “Pipoco”, “Boiadeira”, “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado” e “Minha Herança” e muito mais, incluindo feats de sucesso com grandes artistas.
Em 2024, venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2025, tornou-se embaixadora da Festa do Peão de Barretos, um dos maiores e mais tradicionais eventos da música sertaneja no Brasil.
EXPOARAPONGAS 2026 - PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA
- Artistas locais
- Elis Justi
- Us Agroboy
- Ana Castela
SÁBADO
- Artistas locais
- Turma do Pagode
- Marcos & Belutti
DOMINGO
- Artistas locais
- Jennifer & Stephany
- JirayaUai
- Luan Pereira