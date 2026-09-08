ExpoArapongas 2026 reunirá Ana Castela, Marcos & Belutti e Luan Pereira; veja detalhes

O município de Arapongas comemora seu 79º aniversário com a realização da ExpoArapongas 2026, programada para ocorrer entre os dias 9 e 11 de outubro no Expoara Centro de Eventos, localizado no Parque Industrial II. O evento promovido pela prefeitura terá caráter beneficente, exigindo como ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível.

Todos os mantimentos arrecadados na portaria serão revertidos em cestas básicas para distribuição a entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no município. O local contará com infraestrutura completa, opções gastronômicas, apresentações regionais e estacionamento com tarifa fixa de R$ 25.

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A programação de shows traz diversidade de estilos e tem início na sexta-feira, dia 9, às 21h30, com as apresentações da dupla Us Agroboy, expoente do "hip-roça", e da cantora Ana Castela, vencedora do Grammy Latino e um dos maiores nomes do sertanejo atual. No sábado, dia 10, a partir das 20h30, sobem ao palco o grupo Turma do Pagode, trazendo clássicos do samba paulista, e a dupla Marcos & Belutti, que celebra mais de 17 anos de carreira nacional.

O encerramento do festival acontece no domingo, dia 11, reunindo a dupla feminina Jennifer & Stephany, o cantor Luan Pereira, destaque das plataformas digitais com o estilo agronejo, e o DJ JirayaUai, conhecido pelas performances de eletrofunk. A organização aposta no ecletismo da grade artística para atrair visitantes de toda a região norte do Paraná ao longo dos três dias de comemorações.

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PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

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Us Agroboy

Ana Castela

SÁBADO

Turma do Pagode

Marcos & Belutti

DOMINGO

Jennifer & Stephany

Luan Pereira

JirayaUai

CONHEÇA AS ATRAÇÕES PRINCIPAIS DA EXPOARAPONGAS 2026

US AGROBOY

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Gabriel Vittor e Jota Lennon se conheceram em Fronteiras, Minas Gerais, em 2017, mas foi somente em 2021, em um encontro em Goiânia, que os compositores decidiram formar a dupla, que hoje já soma mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 180 milhões de visualizações no Youtube.

Jota Lennon, mais conhecido como Jotinha, é ligado ao universo country desde a infância, quando ficou conhecido por ser o locutor mais jovem de rodeio, com apenas 4 anos. Com 6 anos, gravou a primeira música “Vai Jotinha”, seguida por “Eguinha Mijoleta” e “Garota Tantão” misturando sertanejo com batidas de funk. Com apoio do pai, começou a fazer shows nas arenas e nos palcos. Em 2015, mudou-se para Londrina e passou a compor para outros artistas como: Lucas Lucco, Marília Mendonça, Weslley Safadão, Thaeme e Thiago. Jota Lennon é um dos compositores percursores do novo movimento agro, compondo hits para Ana Castela, Luan Pereira, Léo e Raphael, Fiorella, entre outros. Ele também é o sócio-fundador e principal compositor do projeto Fazendinha Sessions, que possui hoje mais de 60 milhões de visualizações no Youtube e traz uma nova sonoridade para o mercado musical, com o intitulado hip-roça.

Gabriel Vittor, natural de Goiânia/GO, aprendeu a tocar viola com o avô aos 9 anos e aos 16 começou a fazer shows nos barzinhos de cidade natal, além de se apresentar nas festas de peão. Compositor desde a adolescência, passou a mostrar as músicas a outros artistas recentemente, em 2016, e hoje tem composições interpretadas por grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, entre outros. Além dos palcos, Gabriel Vittor divide com o parceiro Jota Lennon as composições da dupla Us Agroboy.

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ANA CASTELA

Também conhecida como Boiadeira, cantora, compositora e empresária. Natural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, começou a carreira em 2021, com carisma, potência vocal e autenticidade. Conquistou milhões de fãs nas redes sociais e dominou as plataformas digitais com sucessos como “Pipoco”, “Boiadeira”, “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado” e “Minha Herança” e muito mais, incluindo feats de sucesso com grandes artistas.

Em 2024, venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2025, tornou-se embaixadora da Festa do Peão de Barretos, um dos maiores e mais tradicionais eventos da música sertaneja no Brasil.

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TURMA DO PAGODE

Grupo de pagode brasileiro formado em 1994 no bairro da Parada Inglesa, em São Paulo, tornou-se um dos pilares do samba e do pagode modernos, conforme o perfil da banda no Deezer. Ganhou reconhecimento inicialmente com o primeiro álbum, “Turma do Pagode - Ao Vivo” (2001), produzido com o apoio de Netinho de Paula, que também deu nome à banda. Entre os álbuns, estão “Festa no Quintal” (2003) e “Pagode do Bom” (2005), com uma mistura de sucessos originais e clássicos reimaginados. Em 2009, a banda lançou “Dom de Sambar”, com participações de Leci Brandão em "Vai Com Deus" e Péricles em "Esse Adeus".

Destacam-se o CD/DVD “Esse É o Clima”, de 2010, com sucessos como "O Céu Tava Lá" e "Camisa 10", e o lançamento de 2015, XV - Ao Vivo, que comemora 15 anos de sucesso com participações de Thiaguinho e Arlindo Cruz. Conhecida por shows eletrizantes ao vivo, tem ainda o álbum digital “Misturadin” (2017) e a sequência “Misturadin 2” (2019); de 2021, “Turma no Quintal”, que incluiu a colaboração do Grupo Menos É Mais "Bebe e Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade". O terceiro volume da série Misturadin chegou em 2024, com contribuições de Ferrugem, Mumuzinho e Xande de Pilares. Em 2025, veio o projeto “Turma Canta Zeca Pagodinho”, em homenagem ao lendário cantor. “Lancinho” e “Deixa em off” também estão entre os hits.

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MARCOS & BELUTTI

Com mais de 17 anos de carreira, a dupla sertaneja coleciona projetos, prêmios e indicações importantes na categoria de música. São donos de hits como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível”, Tudo Indica”, entre outros. São cerca de 120 shows por ano pelo Brasil, além de algumas turnês internacionais entre Estados Unidos, Europa e Oceania.

São cerca de 2 bilhões de visualizações nos vídeos, mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 1 bilhão de streamings nas plataformas de áudio, de acordo com o site oficial.

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JENNIFER & STEPHANY

Dupla sertaneja formada por irmãs de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Inspiradas pelo pai, que também é cantor, são também conhecidas como “As Gurias”. Desde crianças, tinham o sonho de seguir os passos dele e começaram a acompanhá-lo para fazer shows em bares. Em 2022, lançaram "Hoje Eu Beijo'', e o primeiro DVD veio em 2023, a “Revoada das Gurias”, que trouxe sucesso do single “Cachorro”, com participação de Luan Pereira. No mesmo ano, foi lançada “Príncipe Encantado”, que conta milhões de visualizações nas plataformas digitais, com participações do cantor Luan Pereira e Kevi Jonny, segundo o perfil delas no Deezer.

JIRAYAUAI

DJ e produtor musical goiano, é reconhecido como o "Cowboy do Eletrofunk" pelo estilo único que mistura funk com música eletrônica e sertaneja. Segundo a biografia disponibilizada no Spotigy, iniciou a trajetória no projeto Monster Bass ao lado de DJ Wam Baster, destacando-se na cena nacional como um dos pioneiros do Eletrofunk. Já foi abraçado pelas maiores festas de peão do Brasil, como Barretos, Colorado, Goiânia, Londrina, Rio Verde, entre outras.

Tem músicas com artistas como Gusttavo Lima, Murilo Huff, César Menotti e Fabiano, Felipe Araújo, Luan Pereira, Guilherme e Benuto, Rionegro e Solimões, Zé Ricardo e Thiago, André e Adriano, e muitos outros. Possui hits como "Olha O Trem", que superou 70 milhões de streams, e uma performance de palco marcante, tornou-se figura central em grandes festivais como Henrique e Juliano Em Casa, Villa Mix, RAPMIX, Luan City, Universo Alegria. Já fez 03 turnês internacionais.

LUAN PEREIRA

Cantor e compositor brasileiro, nascido em Suzano (SP), em 18 de agosto de 2003. Iniciou a carreira musical em 2021 e se destacou rapidamente no cenário do agronejo e sertanejo universitário, sendo reconhecido pela voz grave e estilo único. Com letras irreverentes e voz grave, segundo o perfil no Apple Music, mistura agronejo com elementos do funk ostentação, arrocha e batidas eletrônicas. Em 2023, conquistou visibilidade com o sucesso "Dentro da Hillux", que alcançou o segundo lugar na Billboard Brasil Hot 100 e o topo do Spotify Brasil. É considerado uma das grandes promessas da música brasileira, com diversos hits colaborativos e singles de sucesso. Em 2024, lançou "Eu Sou Sentimento" em parceria com Luan Santana.