ExpoArapongas 2026 divulga o que pode e não pode nos shows; confira
Shows começam nesta sexta-feira (09), com destaque para Ana Castela
A poucos dias da ExpoArapongas 2026, que vai ocorrer de 09 a 11 de outubro, a organização informa a lista do que será permitido e o que será vetado levar ao evento. Essas medidas, segundo os organizadores, são tomadas para que as pessoas possam desfrutar com segurança da festa.
PODE
- Documentos pessoais
- Óculos de sol
- Boné/chapéu
- Mochila e bolsa
- Carregador de celular
- Maquiagens
- Menores de 16 anos acompanhados dos responsáveis
NÃO PODE
- Menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis
- Armas de fogo
- Armas brancas
- Fogos de artifício
- Garrafas, copos e outros recipientes
- Alimentos
- Bebidas não alcoólicas
- Substâncias alcoólicas e narcóticos
- Cooler ou bolsa térmica
- Equipamentos de som e vídeo, exceto para uso privado
- Capacetes de motos
- Qualquer tipo de material publicitário ou promocional não autorizado previamente
- Grandes quantidades ou rolos de papel
- Escadas, cadeiras e bancos
- Objetos maiores que 25 cm
- Laser ou similares
EXPOARAPONGAS
Serão três dias de festa no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e diversas atrações. Como ocorreu no ano passado, a entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.
Em todos os dias, a abertura dos portões será às 18h, com Espaço Gastronômico.
Na sexta-feira (09), os shows começam com atrações locais, Us Agroboy, Elis Justi e Ana Castela.
No sábado (10), as atrações musicais serão artistas locais, Turma do Pagode e Marcos & Belutti.
No domingo (11), os shows ficam por conta de artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.
Conforme a organização, a ideia é um evento para todos os gostos em Arapongas, com opções de diversas atrações, variedade de artistas e diversidade de estilos musicais.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA
- Artistas locais
- Ana Castela
- Elis Justi
- Us Agroboy
SÁBADO
- Artistas locais
- Turma do Pagode
- Marcos & Belutti
DOMINGO
- Artistas locais
- Jennifer & Stephany
- JirayaUai
- Luan Pereira