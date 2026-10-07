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PROGRAMAÇÃO

ExpoArapongas 2026 divulga o que pode e não pode nos shows; confira

Shows começam nesta sexta-feira (09), com destaque para Ana Castela

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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ExpoArapongas 2026 divulga o que pode e não pode nos shows; confira
Autor Na sexta-feira (09), os shows começam com atrações locais, Us Agroboy, Elis Justi e Ana Castela - Foto: Reprodução

A poucos dias da ExpoArapongas 2026, que vai ocorrer de 09 a 11 de outubro, a organização informa a lista do que será permitido e o que será vetado levar ao evento. Essas medidas, segundo os organizadores, são tomadas para que as pessoas possam desfrutar com segurança da festa.

PODE

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  • Documentos pessoais
  • Óculos de sol
  • Boné/chapéu
  • Mochila e bolsa
  • Carregador de celular
  • Maquiagens
  • Menores de 16 anos acompanhados dos responsáveis

NÃO PODE

  1. Menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis
  2. Armas de fogo
  3. Armas brancas
  4. Fogos de artifício
  5. Garrafas, copos e outros recipientes
  6. Alimentos
  7. Bebidas não alcoólicas
  8. Substâncias alcoólicas e narcóticos
  9. Cooler ou bolsa térmica
  10. Equipamentos de som e vídeo, exceto para uso privado
  11. Capacetes de motos
  12. Qualquer tipo de material publicitário ou promocional não autorizado previamente
  13. Grandes quantidades ou rolos de papel
  14. Escadas, cadeiras e bancos
  15. Objetos maiores que 25 cm
  16. Laser ou similares

EXPOARAPONGAS

Serão três dias de festa no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e diversas atrações. Como ocorreu no ano passado, a entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.

Em todos os dias, a abertura dos portões será às 18h, com Espaço Gastronômico.

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Na sexta-feira (09), os shows começam com atrações locais, Us Agroboy, Elis Justi e Ana Castela.

No sábado (10), as atrações musicais serão artistas locais, Turma do Pagode e Marcos & Belutti.

No domingo (11), os shows ficam por conta de artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.

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Conforme a organização, a ideia é um evento para todos os gostos em Arapongas, com opções de diversas atrações, variedade de artistas e diversidade de estilos musicais.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

  • Artistas locais
  • Ana Castela
  • Elis Justi
  • Us Agroboy

SÁBADO

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  • Artistas locais
  • Turma do Pagode
  • Marcos & Belutti

DOMINGO

  • Artistas locais
  • Jennifer & Stephany
  • JirayaUai
  • Luan Pereira
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