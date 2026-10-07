ExpoArapongas 2026 divulga o que pode e não pode nos shows; confira

A poucos dias da ExpoArapongas 2026, que vai ocorrer de 09 a 11 de outubro, a organização informa a lista do que será permitido e o que será vetado levar ao evento. Essas medidas, segundo os organizadores, são tomadas para que as pessoas possam desfrutar com segurança da festa.



PODE

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Documentos pessoais

Óculos de sol

Boné/chapéu

Mochila e bolsa

Carregador de celular

Maquiagens

Menores de 16 anos acompanhados dos responsáveis

NÃO PODE

Menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis Armas de fogo Armas brancas Fogos de artifício Garrafas, copos e outros recipientes Alimentos Bebidas não alcoólicas Substâncias alcoólicas e narcóticos Cooler ou bolsa térmica Equipamentos de som e vídeo, exceto para uso privado Capacetes de motos Qualquer tipo de material publicitário ou promocional não autorizado previamente Grandes quantidades ou rolos de papel Escadas, cadeiras e bancos Objetos maiores que 25 cm Laser ou similares

EXPOARAPONGAS

Serão três dias de festa no Expoara Centro de Eventos (Rua Guaratinga, nº 4455, Parque Industrial II), com valor de estacionamento fixo a R$ 25, bebidas a preços tabelados e diversas atrações. Como ocorreu no ano passado, a entrada vai ter preço simbólico de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas a serem doadas a entidades e famílias necessitadas através da Assistência Social.

Em todos os dias, a abertura dos portões será às 18h, com Espaço Gastronômico.

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Na sexta-feira (09), os shows começam com atrações locais, Us Agroboy, Elis Justi e Ana Castela.

No sábado (10), as atrações musicais serão artistas locais, Turma do Pagode e Marcos & Belutti.

No domingo (11), os shows ficam por conta de artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.

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Conforme a organização, a ideia é um evento para todos os gostos em Arapongas, com opções de diversas atrações, variedade de artistas e diversidade de estilos musicais.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA

Artistas locais

Ana Castela

Elis Justi

Us Agroboy

SÁBADO

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Artistas locais

Turma do Pagode

Marcos & Belutti

DOMINGO