Expo: cantora de Arapongas abre show de Maiara e Maraisa

Da Redação

A cantora de Arapongas Stefani Pizo se apresenta na noite desta quinta-feira (12) na ExpoParanavaí. A jovem, que tem 17 anos, abre o show principal das irmãs Maiara e Maraisa. Em novembro do ano passado a adolescente conseguiu realizar o sonho de homenagear a cantora Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo em 5/11, ao subir no palco durante apresentação da dupla em Apucarana. O momento foi marcado por grande emoção.

continua após publicidade .

Na ocasião, a adolescente ficou praticamente o show inteiro, que aconteceu no dia 12/11/2021, segurando um cartaz, onde pedia para a dupla realizar o sonho dela. Stefani cantou “Estrelinha”. “Infelizmente não deu tempo de realizar meu maior desejo que era um dia cantar com a Marília, mas, canto para ela quase todos os dias. É minha forma de estar perto dela”, diz Stefani, que estará novamente com as irmãs na noite desta quinta-feira (12).

Dona de uma voz potente, Stefani é apaixonada pela música sertaneja e se inspira nas grandes vozes femininas da atualidade e espera conquistar o Brasil, fazendo o que ama, que é cantar. A jovem se prepara para lançar sua primeira música nesta sexta-feira (13), “Climão de Saudade” (de Mateus Candoti, Ana Nety, Thi Freitas)

continua após publicidade .

Stefani apesar da pouca idade, sempre soube onde queria estar: no palco. Seus primeiros passos foram no projeto de contraturno da escola, onde fez dança, teatro e canto. A certeza que tinha o dom para a música veio quando um cliente do carrinho de lanches da sua mãe, pediu que ela cantasse, enquanto ele comia com os amigos.

Por ser menor de idade, não era aceita para cantar nos barzinhos, mas sempre cantava nas festas de amigos e reuniões de família, até que conseguiu a sua primeira realização, gravar as suas primeiras 3 músicas, com ajuda de um produtor amigo. Muitos fãs acham a sua voz parecida com a da Marília Mendonça. “Apesar de ser fã, esse é o timbre da minha voz, os fãs acham parecida e se identificam. Ela é minha referência e será sempre minha fonte de inspiração”, declara Stefani.

A jovem se prepara também para a sua primeira turnê nacional, viajando pelo Brasil. Reveja a apresentação da jovem em Apucarana: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .