Executados mais de 50% do Centro de Esportes e Lazer do Interlagos

A Prefeitura de Arapongas informou nesta quinta-feira (07), através da Secretaria de Obras, que já foram executados mais de 50% do Centro de Esportes e Lazer localizado na Rua Taperaçu Cinza, Jardim Interlagos.

“Esta é uma das obras mais importantes entre várias que a Prefeitura mantém em andamento, pois é uma reivindicação antiga e vai atender uma região onde vivem mais de 10 mil pessoas”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

O investimento é da ordem de R$ 1.385.149,77, com recursos advindos de emendas do deputado federal Sérgio Souza, através do Ministério do Esporte. “O cronograma segue num ritmo satisfatório e com certeza em pouco meses teremos a obra finalizada e servindo como um dos espaços mais importantes da cidade para atividades de lazer e esporte”, afirma o vice-prefeito Jair Milani.

O espaço deverá ser utilizado por crianças, jovens e outras faixas de idade, sendo que o projeto total também prevê a construção de campo de futebol, vestiários, academia ao ar livre e parque infantil.