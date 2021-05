Ex-usuário de drogas leva palavra de Deus pelas ruas; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Há 10 meses, a história do ex-usuário de drogas Robson Henrique dos Santos, de 30 anos, mudou para melhor. O morador de Arapongas comemora a boa fase e leva a palavra de Deus por onde passa com seu carrinho de reciclagem. "Minha vida é cercada de coisas e de pessoas boas. Minha casa é frequentada por pessoas do bem. Às vezes, o dinheiro, o luxo, não preenche aquilo que ela precisa que é a paz que Deus nos proporciona", reforça.

Robson foi usuário de drogas e bebidas alcoólicas por muito tempo. "Fui escravo das drogas, do álcool, da pornografia e da prostituição. Deus fez uma limpeza em minha vida e me deu o carrinho de reciclagem como uma nova chance. Eu saio pelas ruas evangelizando. Isso é o que eu mais amo fazer", conta o catador de recicláveis, que vive com a esposa e seis filhos, que sempre o acompanha pelas ruas.

Robson ainda ressalta a importância de acreditar e seguir a palavra de Deus. "Creia em Deus porque ele é o único que pode te ajudar. Ele mudou minha história e pode transformar um andarilho de rua em um empresário.

Assista ao vídeo de Robson: