Ex-marido é preso em Arapongas por ameaçar mulher durante trabalho

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (5), após ameaçar a ex-esposa enquanto ela trabalhava em uma farmácia localizada no Bairro Vila Aparecida, em Arapongas. Quem acionou a equipe da Guarda Municipal (GM) foi o irmão da vítima.

Ele relatou que sua irmã, que trabalha em uma farmácia próxima do endereço, estaria sofrendo ameaças do ex-marido por não aceitar o término do relacionamento. O solicitante ainda disse que o autor estaria com uma arma de fogo dentro do carro da cor prata. Posteriormente, a GM conseguiu localizar o homem.

Durante abordagem, de acordo com a GM, o autor admitiu ter ido até o trabalho de sua ex-companheira. Porém, sem arma. Na busca pelo veículo, os guardas localizaram uma faca da marca Lua Tek, com 17 cm de lâmina e 13 cm de cabo, que ele não soube dizer para que seria usada.

No local, ao conversar com o filho do autor, ele disse que realmente seu pai teria uma arma de Airsoft. A equipe foi até a residência com autorização dos moradores e encontrou um revólver Amadeo Rossi AS, com capacidade para 06 cartuchos da marca Wingun 700. Diante da situação, o homem foi preso pelo crime de ameaça e levado para 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (SDP). O veículo foi entregue para 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) por conter pendências administrativas.

