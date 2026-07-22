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Ex-marido arromba casa para recuperar celular e deixa rastro de destruição

Homem estourou a porta da sala e danificou a cerca elétrica para pegar o aparelho no Jardim do Sol

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 09:17:05 Editado em 22.07.2026, 09:23:45
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Ex-marido arromba casa para recuperar celular e deixa rastro de destruição
Autor Foto: Pixabay

Um desentendimento entre um ex-casal mobilizou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (21), no bairro Jardim do Sol, em Arapongas. Um homem invadiu a casa da ex-companheira para reaver um aparelho telefônico que pertencia a ele, causando prejuízos no imóvel.

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De acordo com o registro policial, o suspeito forçou e arrombou a porta da sala para conseguir entrar na residência. Além do dano na entrada principal, a estrutura da cerca elétrica do imóvel também acabou danificada durante a invasão.

Após pegar o telefone celular, o homem fugiu do local. A moradora chamou a polícia para relatar ocorrido. Os agentes prestaram atendimento, orientaram a vítima sobre os procedimentos legais e as medidas de proteção cabíveis, e registraram o caso para que as devidas providências sejam tomadas pelas autoridades competentes.

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ARAPONGAS ARROMBAMENTO Desentendimento invasão domiciliar medidas de proteção POLICIA MILITAR
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