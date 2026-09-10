Ex-lutador Wanderlei Silva visita alunos de escola pública em Arapongas

O ex-lutador de MMA Wanderlei Silva visitou nesta quinta-feira (10) a Escola Cívico-Disciplinar Alzira Horvatich, em Arapongas (PR). Ele foi recebido pelo vereador Professor Marcelo Junio e conheceu a estrutura da unidade e o trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino. O prefeito Rafael Cita também agradeceu a presença do atleta no município.

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Para o vereador Professor Marcelo Junio, a visita foi uma oportunidade de mostrar o trabalho dos profissionais da educação. “É uma grande satisfação poder receber o Wanderlei em nossa cidade e, principalmente, dentro de uma escola. Queremos apresentar a ele um pouco da nossa realidade, do trabalho dos nossos professores e de tudo aquilo que Arapongas vem construindo na área da educação. É uma visita que certamente ficará marcada para todos nós”, afirmou.

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O prefeito Rafael Cita destacou a trajetória do atleta. “Wanderlei Silva é uma referência do esporte brasileiro e uma pessoa que carrega uma história de muita dedicação e superação. Agradeço pela visita e espero que ele leve consigo uma lembrança muito positiva do nosso município”, declarou.

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nascido em Curitiba, Wanderlei César da Silva iniciou ainda jovem nas artes marciais e se tornou um dos principais nomes do MMA mundial. Ganhou projeção internacional durante sua passagem pelo PRIDE Fighting Championships, no Japão, onde foi campeão dos pesos-médios e vencedor do Grand Prix da categoria em 2003. Conhecido como “The Axe Murderer”, também competiu no UFC e encerrou a carreira após grandes combates e conquistas. Em 2024, foi anunciado como integrante do UFC Hall of Fame, na categoria destinada aos pioneiros do esporte.