Ex-governador Beto Richa é recebido em Arapongas; veja

Da Redação

O ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), foi recebido nesta sexta-feira (15), em Arapongas pelo prefeito Sérgio Onofre (PSC) e participou de um almoço com prefeitos e ex-prefeitos da região.

continua após publicidade .

"É muito gratificante, passei três anos na Capital, depois de tudo que aconteceu comigo, uma tragédia, armação política contra mim, fiquei cuidado na minha vida, da minha família, da minha defesa, processos sendo anulados, provando nossa inocência, e voltar para Arapongas é muito gratificante, sempre fiz um governo municipalista, com incentivos, foram mais de quatro mil veículos para saúde, helicópteros que salvam vidas, tiramos o Paraná do 10º lugar para o primeiro em nosso Governo, em nosso governo, maior aquisição de viaturas, maior concurso para contratar profissionais, enfim, voltar para Arapongas é mostrar essa sólida parceria, fazer esse encontro com prefeitos que integram a Amepar é muito gratificante", disse.

Beto Richa é pré-candidato a deputado federal, porém, comentou que é preciso esperar o momento certo para decidir se volta para a vida política. "Depois desses três anos de silêncio que adotei para ter paz, empresário, lideranças de entidades do setor produtivo, lideranças políticas, demonstraram o desejo que a gente volte para a vida pública, muitos falam que tem saudade da nossa atuação, de implantar políticas públicas, fazer obras que ajudem no desenvolvimento das famílias paranaenses, tive convites, mas não sofro de ansiedade, tudo no momento certo, se for para voltar para a polícia, ainda não sei, mas vamos dar tempo ao tempo", explica.

continua após publicidade .

O prefeito Sérgio Onofre destaca a importância do ex-governador para o município. "Ser amigo enquanto as pessoas estão por cima é fácil, por baixo é mais difícil., Beto Richa nos ajudou muito e está na hora de retribuir essa ajuda, sou amigo dele, visitei ele várias vezes nesse período, ele sempre foi muito aberto para todos os prefeitos. Se ele sair como deputado federal, terá nosso apoio, vai ter um grupo, ele vai ter apoio, temos nosso deputado federal, ele sabe disso, mas vai ter um grupo que vai ajudá-lo", finaliza.

O encontro reuniu prefeitos e ex-prefeitos da região e integrantes da AMEPAR - Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. ASSISTA A ENTREVISTA:

Ex-governador Beto Richa é recebido em Arapongas; veja - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .