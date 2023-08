Ex-funcionária invade loja com martelo para reclamar de rescisão

Siga o TNOnline no Google News

Em um momento de fúria, uma mulher invadiu uma concessionária com um martelo em mãos, em Arapongas, no Norte do Paraná, e destruiu um monitor e uma mesa de computador. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (8) na Avenida Maracanã, quando a Polícia Militar (PM) foi chamada.

O proprietário afirmou que a invasora é uma ex-funcionária, que estaria descontente com o valor de sua rescisão contratual.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, após promover o dano, a ex-funcionária declarou que agiu dessa maneira para que os responsáveis pela loja aprendessem a pagá-la “direito”.

Ela saiu da concessionária com destino indefinido e não foi localizada. Ninguém ficou ferido. O dono da loja foi orientado a representar contra a agressora.