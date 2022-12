Ex diz que tem presentinho para a mulher e a atinge com golpes de faca

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Homem teria usado uma faca de serra para golpear a ex, na rua, em Arapongas

Uma mulher foi atacada e agredida a golpes de faca na noite desta segunda-feira (12), no Flamingos, em Arapongas. A mulher estava voltando do trabalho e antes de chegar em casa, encontrou o ex-companheiro na rua, que partiu para as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Arapongas, a mulher relatou que quando deparou com o ex na rua, ele teria dito a ela que tinha um presentinho para ela. Ato contínuo, conforme relato da vítima, o homem teria tirado uma faca de serra do bolso e desferido vários golpes.

A mulher teria recebido golpes no queixo, na nuca e nas costas. Após aplicar os golpes, o homem teria guardado a faca novamente e disse a ela que ainda iria matá-la. O agressor, segundo a vítima, saiu caminhando calmamente.

A vítima começou então a gritar por socorro, quando foi abordada por uma moradora que a atendeu e encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do próprio bairro Flamingos.

No contato com os policiais, a vítima ainda relatou que em outras oportunidades, nos últimos meses, o agressor já teria tentado mata-la e feito ameaças.

