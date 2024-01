Ex-casal é levado à delegacia após agressão e ameaças; entenda

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada na noite desta sexta-feira (5) para atender uma possível ocorrência de roubo. De acordo com as informações iniciais recebidas pela corporação, moradores do bairro Jardim Interlagos estariam contendo o suspeito do crime.

No entanto, quando os policiais militares chegaram na Avenida Tapecaru Cinza por volta das 20h15, se depararam com outra situação. Uma mulher estava no local e afirmou que teria ido até a casa do ex-marido buscar alguns pertences dela, mas foi agredida e ameaçada pelo homem.

A mulher disse que pretendia pegar os itens pessoais, mas, quando chegou na residência, ela e o ex-esposo começaram a discutir e ele a agrediu e ameaçou, além de gritar diversas injúrias e difamações. O homem também se negou a devolver os pertences da ex-mulher. Diante dos fatos, o ex-casal foi levado para a 22ª Subdivisão Policial para ser apresentado ao delegado de plantão.

