Evento 'I Dia de Campo' debate práticas agropecuárias em Arapongas

A ação será realizada no Assentamento Dorcelina Folador

O município de Arapongas, norte do Paraná, recebe nesta sexta-feira (16) o evento gratuito "I Dia de Campo - boas práticas agropecuárias". A ação será realizada no Assentamento Dorcelina Folador, especificamente no lote da agricultora Roseli Pereira Campos.

A programação conta com um circuito técnico que abordará temas como projeto Água Limpa, sistema de plantio direto de hortaliças, planejamento na produção, entre outros. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) e Instituto Água e Terra.

Os interessados devem se inscrever com antecedência através do site, além de confirmar a presença por meio do preenchimento de um formulário, disponibilizado no momento da inscrição. As vagas são limitadas.

Conforme a Prefeitura de Arapongas, em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone 43 99654-4854, Roseli. No dia do evento "I Dia de Campo" é necessário levar copos pratos e talheres para o momento do lanche.

Programação

13h: Inscrição

13h: Abertura

14h: Dia de campo – circuito técnico

I - Projeto Água Limpa (Proteção de Nascente);

II - SPDH (Sistema de Plantio Direto de Hortaliças);

III – Planejamento na Produção de Hortaliças;

IV – Sistemas Agroflorestais Agroecológicos.

16h: Encerramento

16h30: Lanche

O evento conta com a parceria da Prefeitura de Arapongas, Faculdade Pitágoras, Unopar e Anhanguera – Campus Arapongas, além da Copran – Campo Vivo, Sanepar, Sicredi, empresa Produza, Sindicato Rural de Arapongas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arapongas, Solar Technology, empresa Bianchi, ATTO Sementes, Fortmag e Domene Agro.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

