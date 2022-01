Da Redação

Evento do setor moveleiro traz grandes nomes para Arapongas

No dia 2 de fevereiro começa a 1ª edição do Painel Setor Moveleiro, novo evento itinerante que visa proporcionar uma visão integral do momento pelo qual o mercado de móveis atravessa, levando alternativas estratégicas para o futuro da cadeia do mobiliário no Brasil.

O Painel será realizado em Arapongas, no Norte do Paraná, em formato híbrido, somando a singularidade e importância do modelo presencial com a praticidade e abrangência do digital e faz parte do calendário de ações do Circuito Paranaense do Mobiliário, que vai até o dia 5 de fevereiro.

O evento conta com uma programação de palestras e mesa-redonda interativa entre o público e importantes figuras do setor moveleiro/corporativo, será palco do resultado de pesquisas exclusivas, realizadas por grandes marcas e instituições, sobre as perspectivas para a indústria e para o varejo de móveis, bem como a economia, o consumo e o mercado financeiro no Brasil.

A primeira edição do evento contará com a participação de Irineu Munhoz, presidente da ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário); José Lopes Aquino, presidente do Sima (Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas); Andrea Krause, consultora de marketing da Eucatex; Newton Guimarães; head da Fundação de Dados; Nilson Violato, secretário da indústria e comércio de Arapongas; Rodrigo Sgavioli, head de alocação e fundos do research da XP Investimentos; Vivian Sesto, sócia da XP Inc. e head do núcleo de especialistas XP Empresas; além de representantes do Sebrae e do Senai.

PROGRAMAÇÃO

- 18h: Welcome coffee & networking

- 18h30: Início das atividades

. Abertura do evento pelo presidente da ABIMÓVEL, Irineu Munhoz

. Participação do secretário da Indústria e Comércio de Arapongas, Nilson Violato

. Palestra com Newton Guimarães, Head da Fundação de Dados - Apresentação de pesquisa inédita intitulada “Perspectivas 2022: Indústria, varejo e consumo de móveis”

. Palestra com Rodrigo Sgavioli, Head de alocação e fundos do research da XP Investimentos - Apresentação da palestra “cenário econômico para indústrias e o varejo”

. Encerramento do evento pelo Presidente do SIMA, José Lopes Aquino

Entre os patrocinadores estão a XP Empresas — braço da XP Investimentos, além da FGVTN - Ferragens para Móveis; Sayerlack - Soluções para Madeira; Móveis Kappesberg; Feira ForMóbile; Maclinea - Máquinas e Engenharia para Madeiras; Eucatex - Painéis de Madeira; REHAU Brasil - Soluções Industriais; Colchões Castor; Têxtil J. Serrano; Promob - Software Solution.

O evento ainda conta com o apoio da ABIMÓVEL, SIMA, Prefeitura de Arapongas, Sistema FIEP e do Circuito Paranaense do Mobiliário, que ocorre de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022 no polo de Arapongas, com a exposição de 32 empresas em showrooms dentro das próprias fábricas, numa dinâmica totalmente inovadora.

COMO PARTICIPAR

Para participar da edição presencial do Painel Setor Moveleiro, acesse o formulário de inscrição clicando aqui. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Já para fazer parte da versão digital, basta acessar youtube.com/setormoveleiro e ativar o sino de notificações para receber um alerta sobre a transmissão do evento em tempo real, além de ter acesso aos quadros semanais da Plataforma Setor Moveleiro, com os maiores profissionais e empresas do setor.

SERVIÇO

- Evento: 1º PAINEL SETOR MOVELEIRO

- Onde: Presencial: Senai Arapongas (PR) - Rua Guaratinga, 2247 - Parque Industrial II. Digital: youtube.com/setormoveleiro

- Quando? 02 de fevereiro de 2022, às 18 horas

- Inscrições: formulário de inscrição

- Mais informações: setormoveleiro.com.br