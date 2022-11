Evento comemora Semana da Cultura e Dia do Evangélico em Arapongas

Da Redação

Cerca de 30 igrejas evangélicas realizam neste sábado (26), às 18 horas, no Anfiteatro Vianinha, um culto de louvor pela criação da Lei 5096/22, de autoria do vereador Toxinha e sancionada pelo prefeito Sérgio Onofre. A lei institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangélico. O evento deverá ser marcado por coreografias, gincanas e louvores. “Esta foi uma conquista muito importante para a comunidade evangélica de Arapongas e que já está servindo de referência também para outros municípios. O evento é aberto a todas as igrejas evangélicas, independente da ordem denominacional”, afirma o vereador.

Segundo ele, durante o evento os evangélicos também vão agradecer o Executivo por ter sancionado a lei, sendo que a data passa a ser incorporada ao calendário oficial de eventos comemorativos do município. Toxinha ressalta que há milhares de evangélicos em Arapongas, distribuídos entre luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, adventistas, pentecostais e neopentecostais. “As igrejas evangélicas têm contribuído para a criação de uma sociedade mais justa e fraterna, amparadas nos princípios bíblicos, que regem a vida social e familiar dessas pessoas. A criação da Semana da Cultura Evangélica e do Dia Municipal do Evangélico não trata apenas de datas simbólicas, mas do reconhecimento e da valorização de um povo ordeiro e que busca o bom testemunho de Cristo”, acrescenta o vereador.

