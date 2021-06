"Eu renasci", relata araponguense curada da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Após passar 16 dias hospitalizada, a representante comercial, a araponguense Greise Cristine de Souza, de 38 anos, comemora a recuperação da Covid-19. "Eu renasci! Vou continuar o tratamento de casa graças às pessoas maravilhosas que cuidaram de mim no Hospital da Providência", comemora.

Ela, que mora em Apucarana, conta que seus tios contraíram o vírus no escritório em que trabalham e acabaram transmitindo para a avó de Greise, já vacinada com as duas doses da vacina. "Como ela estava vacinada, o médico disse que era bronquite e não ficou isolada em casa. Infelizmente, um foi passando para o outro da família. Fazia 2 meses que tinha perdido meu pai para a covid e também meu tio. Foi muito difícil de aceitar, bateu medo e desespero", conta.

Apesar dos dias difíceis, Greise agradece o apoio que teve dos profissionais que trabalham no hospital. "O que eu posso dizer é que tem anjos nesse hospital, que nos ajudam e acalmam. É visível o dom e o cuidado deles. Só tenho a agradecer a toda a equipe médica, enfermagem e técnicos. Meu coração é eternamente grato a todos", complementa.