'Eu Autorizo Presidente'; araponguenses realizam protesto

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam uma manifestação de apoio em várias cidades do Brasil. No Paraná, atos devem acontecer até o final deste sábado (1º), dia do trabalhador.

Em Arapongas o protesto aconteceu às 9h, na Praça Mauá, em frente ao Palácio do Comércio. Diversos moradores e empresários foram para o centro do município.

Na semana passada, Bolsonaro deu uma declaração afirmando que espera uma ‘sinalização’ por parte da população para que ele tome providências contra as medidas de restrição de circulação aplicadas por governadores para controlar a pandemia, afirmando que o haverá ‘um problema sério’ no país, que estaria no limite.



Depois da fala do Presidente, apoiadores convocaram as manifestações. Em Apucarana um protesto está marcado para às 15h, com concentração na Praça Rui Barbosa.