Estudo detalha eficácia da vacina no controle da COVID-19 em Arapongas

Um artigo científico produzido pela parceria entre a secretaria municipal de Saúde de Arapongas e o Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da Universidade Estadual de Londrina UEL (NIGEP-UEL), demonstra os resultados positivos da vacinação contra a covid-19 na desaceleração dos óbitos pela doença na cidade de Arapongas, no período de março de 2020 e janeiro de 2023.

O artigo, que traz a análise dos dados de COVID-19 e da vacinação na cidade, foi aceito para publicação pela conceituada revista “Cadernos de Saúde Pública (CSP)”, cuja periodicidade é mensal e é publicada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz.

Em novembro de 2022, o trabalho intitulado “Effects of vaccination (COVID-19) in the city of Arapongas/ Paraná in southern Brazil (Efeitos da vacinação (COVID-19) na cidade de Arapongas/Paraná no sul do Brasil)”, resultado dessa parceria, foi apresentado na 66ª Reunião Anual da RBras (Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria), em Florianópolis.



O artigo científico “COVID-19 vaccination and case fatality rates: a case report in a Brazilian city (Vacinação contra a COVID-19 e taxas de letalidade: relato de caso de uma cidade brasileira)” desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município em parceria com pesquisadores do NIGEP-UEL, do Albert Einstein College of Medicine de Nova York e da Universidade Federal de São Carlos, foi aceito para publicação na revista “Cadernos de Saúde Pública (CSP).

Números

Entre março de 2020 e janeiro de 2023, foram registrados 642 óbitos por COVID-19, em que 477 (74,30%) foram de não vacinados, 74 (11,53%) tinham recebido uma dose, 55 (8,57%) tinham recebido duas doses ou a dose única, 32 (4,98%) a terceira dose ou o 1º reforço e 4 (0,62%) a quarta dose ou o 2º reforço.

Do total de óbitos, 396 foram de indivíduos com 60 anos ou mais, sendo que 79,04% dos óbitos foram de não vacinados ou dos que receberam apenas uma dose. Para as pessoas com menos de 60 anos, foram registrados 246 óbitos, sendo que 96,74% foram de não vacinados ou dos que receberam apenas uma dose.

Ainda no segundo semestre de 2022 a vacinação contra a COVID-19 avançou para as idades de 03 e 04 anos, porém a cobertura nestas faixas etárias continua extremamente baixa no município, com apenas 251 crianças vacinadas com a 1ª dose e 71 crianças vacinadas com a 2ª dose até a primeira quinzena de janeiro de 2023.



Em novembro de 2022, o município também iniciou a vacinação contra a COVID-19 em crianças acima de 06 meses com comorbidades e, devido à baixa procura, em janeiro de 2023 foi iniciada a vacinação das crianças acima de 02 anos sem comorbidades.

Tabela

Óbitos por COVID-19 na cidade de Arapongas (642 óbitos entre março de 2020 e janeiro de 2023) de acordo com a situação vacinal (de indivíduos com menos de 60 anos e com 60 anos ou mais)

fonte: Reprodução

Vacinação

A vacinação (COVID-19) em Arapongas continua avançando. De acordo com o secretário de Saúde do município de Arapongas, Moacir Paludetto Jr., entre janeiro de 2021 e janeiro 2023, considerando a população entre 5 e 11 anos, 59% receberam a primeira dose e 40% a segunda dose. Em relação à população com 12 anos ou mais, 98% receberam a primeira dose, 88% a segunda dose ou a dose única e 50% receberam a terceira dose ou o 1º reforço, e 18,32% da população com 18 anos ou mais receberam a quarta dose ou o 2º reforço.



