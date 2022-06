Estudantes participam de atividade sobre coleta seletiva

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), segue desenvolvendo ações alusivas à semana do Meio Ambiente.

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira (06), os alunos da Escola Municipal Papa João Paulo II, localizada no Jardim Petrópolis, acompanharam palestras ministradas pelo diretor do Meio Ambiente, Jacídio da Silva, e pelo biólogo, Robert Patrick Medeiros.

O assunto central foi a separação correta do lixo e a coleta seletiva. O momento contou também com a presença do secretário da pasta, Renan Manoel. “Nossa proposta tem sido levar esta educação ambiental para as escolas. O aluno aprende, replica na própria escola e em casa, e transmite esse conhecimento aos familiares e demais amigos”, disse o secretário.

continua após publicidade .

Após a palestra, os alunos fizeram o plantio de uma árvore nos arredores da escola, além de exposição de trabalhos relacionados ao tema. A programação da Semana do Meio Ambiente segue até o dia 10 de junho.

Veja o cronograma:

DIA 06 DE JUNHO (Segunda-feira):

continua após publicidade .

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Escola Municipal Papa João Paulo

- 8h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

continua após publicidade .

- 14h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente





continua após publicidade .

DIA 07 DE JUNHO (Terça-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Cine Teatro Mauá

continua após publicidade .

- 8h15: Abertura

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

continua após publicidade .





DIA 08 DE JUNHO (Quarta-feira):

continua após publicidade .

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

continua após publicidade .

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





continua após publicidade .

DIA 09 DE JUNHO (Quinta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

continua após publicidade .

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

continua após publicidade .

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

- 14h00: Abertura

- 14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

continua após publicidade .

- 16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





DIA 10 DE JUNHO (Sexta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

- 14h00: Abertura

- 14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.