Estudante é atropelada na faixa de pedestres por motocicleta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma adolescente, de cerca de 13 anos, foi atropelada por uma motocicleta no início da tarde desta segunda-feira (27) em Arapongas, norte do Paraná. O acidente ocorreu na Avenida Gaturamo, quando a vítima tentava atravessar a via através da faixa de pedestres.

continua após publicidade

Testemunhas informaram que a jovem utilizava uniforme escolar e portava uma mochila quando foi atingida pelo veículo. Não há detalhes se a estudante estava indo ou retornando da escola.

- LEIA MAIS: Autor de assassinato deve responder por homicídio culposo

continua após publicidade

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e, na sequência, encaminharam a vítima para uma unidade de saúde com escoriações na região das costas e dos braços.

Siga o TNOnline no Google News