Estudante de Arapongas perde freio da bicicleta e bate em caminhonete

Um estudante de Arapongas, de 13 anos, se envolveu em acidente com uma caminhonete no começo da tarde desta quarta-feira (15), por volta das 12h30, quando voltava da escola. O acidente ocorreu na Rua Beija Flor, com a Rua Rolinhas, nas proximidades de uma maçonaria localizada nesta região da cidade.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocou até o endereço e foi informada pelo adolescente que no momento da colisão ele perdeu o freio da bicicleta e acabou batendo de frente com o veículo.

Ainda conforme os socorristas do Samu, a suspeita é de que o garoto tenha sofrido uma fratura no braço. A vítima, que consciente e orientada, foi encaminhada pela equipe para a Santa Casa, de Arapongas.

