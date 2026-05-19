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Estrela do vôlei nos EUA visita atletas de Arapongas na véspera de estreia no Paranaense

Laura Bieleski, atleta do Georgia Tech, conversou com as jovens sobre as conquistas e os desafios da profissão

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 17:21:46 Editado em 19.05.2026, 17:21:41
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Estrela do vôlei nos EUA visita atletas de Arapongas na véspera de estreia no Paranaense
Autor Encontro aconteceu no Clube Comercial de Arapongas - Foto: Divulgação

Arapongas (PR) recebeu, na tarde desta segunda-feira (18), a visita da jogadora de voleibol araponguense Laura Bieleski, que hoje brilha nos Estados Unidos pela Universidade Georgia Tech, na elite da National Collegiate Athletic Association - NCAA (Associação Nacional de Atletismo Universitário, em tradução livre). Ela conversou com as jovens promessas do voleibol feminino, no Clube Comercial de Arapongas, e falou sobre as conquistas, os desafios da profissão e a importância de nunca abrir mão dos estudos, mesmo quando a rotina de treinos e viagens parece não dar trégua.

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EXEMPLO

O técnico e professor José Luiz Freitas Jr., responsável pelas equipes femininas em Arapongas, endossou cada palavra da visitante e ainda aproveitou para deixar uma lição valiosa às atletas presentes. Ele destacou a diferença entre "querer ser" e "querer estar" em uma equipe, algo que, segundo ele, define a postura de uma verdadeira atleta. "Laura é um exemplo disso. Ela não apenas queria estar em uma grande equipe; ela queria ser uma atleta de verdade, com dedicação, humildade e responsabilidade. Esse é o caminho", afirmou o professor, que fez questão de apontar Laura como espelho a ser seguido dentro e fora das quadras.

MOMENTO DECISIVO

A visita da ponteira não poderia vir em melhor hora. Nesta semana, a equipe Sub-15 de Arapongas estreia no Campeonato Paranaense, um dos torneios mais competitivos do estado. Além disso, no próximo mês, as meninas do Sub-17 participarão dos Jogos da Juventude do Paraná, evento que reúne os maiores talentos do estado.

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"Ver a Laura aqui, saber que ela começou onde a gente está, que ela já vestiu essa camisa e hoje está nos Estados Unidos nos anima muito e mostra que é possível", disse uma das atletas.

LIÇÃO

Ao final do encontro, Laura deixou a certeza de que, com trabalho, dedicação, estudo e paixão pelo esporte, os sonhos, por maiores que pareçam podem sim transcender aquela quadra de vôlei. E quem sabe, entre as meninas que a ouviram na tarde de ontem, já esteja surgindo a próxima craque da nossa terra.

CURRÍCULO

Aos 19 anos, Laura Bieleski já construiu uma carreira invejável. A araponguense começou cedo, representando o município em jogos oficiais. No ano de 2021 partiu para Paranaguá em busca de novos desafios. Em 2022, foi para a ACEL/Chopinzinho, onde permaneceu até 2023. Em 2024, deu mais um salto: foi para o Pinheiros E.C, onde jogou tanto na base quanto na categoria adulta. Também passou por Irati e pelo Vôlei Londrina, onde foi campeã da Superliga C. Pela seleção do Paraná, conquistou títulos no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS). E pela seleção brasileira, foi campeã sul-americana no Chile.

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A coleção de prêmios individuais impressiona: foi eleita quatro vezes a melhor jogadora da América Latina na Taça Paraná, torneio no qual também foi campeã. No Campeonato Brasileiro Interclubes, levou os títulos de Most Valuable Player (MVP - melhor jogadora do torneio) e melhor ponteira. Agora, Laura está no Georgia Tech, nos Estados Unidos, onde concilia os estudos com a divisão principal da NCAA, o mais alto nível do vôlei universitário americano.

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ARAPONGAS Esporte e Educação Jogos da Juventude Laura Bieleski NCAA Voleibol
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