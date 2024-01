'Estrada do Orle': Arapongas garante R$ 5,7 milhões para asfaltamento

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou a garantia de R$ 5,7 milhões, valor viabilizado por meio de emendas do deputado federal Marco Brasil (PP/PR). O montante será destinado para investimentos na recuperação e asfaltamento da Estrada do Orle. A informação foi dada durante visita do deputado Marco Brasil ao município.

“Começamos janeiro com esta boa notícia. Com este recurso, vamos fazer a grande Estrada do Orle. Um sonho daqueles agricultores e um sonho da cidade era asfaltar esta estrada. O dinheiro já está empenhado e a ordem de trabalho já aprovado. E logo vamos licitar mais essa grande obra para Arapongas”, declarou Onofre.

O deputado Marco Brasil também salientou a importância de investimentos que alcancem as áreas rurais dos municípios. “É bom para a agricultura e para as cidades. Uma maneira de retribuir e contribuir com o desenvolvimento das áreas rurais, que são tão importantes para o escoamento agrícola”, disse. O encontro contou também com a presença do vereador Cecéu.

FOCO NO CAMPO:

A Prefeitura de Arapongas vem fortalecendo uma ampla frente de trabalho que proporciona a recuperação das estradas rurais. No mês passado, os serviços de melhoria foram concentrados em trecho que liga as Três Ilhas à Estrada da Aliança, com percurso de 3,8 quilômetros. Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano, outras melhorias também estão atingindo outras regiões, como ocorreu recentemente na Estrada Mestra Orle e na Estrada do Kawka.

A Estrada do Orle, além dos serviços de patrola, recebeu material fresado, compactação com rolo, limpeza de caixas de retenção e outras melhorias. Já a Estrada do Kawka recebeu serviço de patrola e rolo. Ainda relacionado à zona rural, a Prefeitura de Arapongas já investiu a construção de uma ponte localizada na Gleba Orle, na Estrada Kawka, sobre o ribeirão Lajeado II, na divisa com o município de Sabáudia – um investimento de R$ 405.218,00.

A Prefeitura de Arapongas também tem auxiliado as famílias do campo com obras de calçamento com pedras poliédricas, como na Estrada do Novo Mundo, um investimento de R$ 1.681.666,00, na Estrada da Igrejinha, investimento de R$ 944.130,00, e na Estrada do Araguari (até a divisa com Londrina), onde foram investidos mais R$ 2,6 milhões.

