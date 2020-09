Estepe de carro, cerveja e pacote de salsicha são furtados em Arapongas - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma jovem de 20 anos chamou a Polícia Militar (PM) na tarde de sexta-feira (7) e denunciou que foi vítima de furto. O estepe do carro dela, além de caixas de carveja foram furtados.

A vítima contou para a PM que deixou o carro estacionado no pátio de uma loja de departamentos, na região do Parque Industrial e quando retornou do estabelecimento percebeu o crime.

Conforme a jovem, o porta-malas estava aberto, um estepe, duas caixas de cerveja e um pacote de salsicha foram furtados.

A PM registrou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.