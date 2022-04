Estádio de Arapongas está pronto para o Torneio 1º de Maio

Da Redação

Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura Municipal de Arapongas, informou que, por meio de um mutirão entre as Secretarias de Obras, Segurança e a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar), foi feito a pintura e demais reparos no Estádio Municipal Luiz Chiappin, o Estádio dos Pássaros.

O local recebe, neste domingo (01), o tradicional Torneio do Trabalhador, considerado um dos maiores Campeonatos de Futebol Amador do Brasil. De acordo com o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, o estádio está pronto para receber os jogadores, torcedores e a comunidade em geral. “Nossa grande festa do trabalhador está de volta. Fizemos um trabalho conjunto, com as equipes da Secretarias e também da Codar para que o estádio recebesse nova pintura. Tudo em prol deste importante evento que enaltece os nossos trabalhadores. Esperamos todos para a final do Torneio 1º de Maio”, disse.

O encerramento da competição será no domingo, dia 01 de maio, no Estádio Municipal José Chiappin, localizado na Rua Megalouro, 109 - Jardim Baronesa)com jogos a partir das 8h.

