Estabilidade: tempo muda a partir desta quarta-feira em Arapongas

As temperaturas caem bruscamente a partir de hoje

O tempo volta a firmar em Arapongas nesta quarta-feira (19) após vários dias chuvosos. Na terça-feira (18), por exemplo, o município registrou um volume expressivo de chuva, com uma precipitação acumulada de 45.3 milímetros.

No entanto, o sol volta a ganhar espaço neste dia porque, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que atuava sobre a região Sul do Brasil se afasta para o Sudeste do país. Mas, a mudança climática vem acompanhada de uma queda brusca nas temperaturas.

O dia começa frio nas regiões centro-sul e sul do estado, com os termômetros registrando temperaturas abaixo dos 10 °C. Na Cidade dos Pássaros, norte do Paraná, a mínima prevista é de 14ºC.

Mesmo com o predomínio do sol, não esquenta tanto na cidade. Portanto, durante a tarde, a máxima não ultrapassa os 22ºC.

É importante destacar que a sensação de frio será ainda maior no estado por conta da intensidade dos ventos. Esse fator faz com que a sensação térmica seja mais baixa.

