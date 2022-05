Estabilidade predomina neste sábado em Arapongas e região

Da Redação

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que a instabilidade continua elevada sobre o Paraná neste sábado (28) e, com isso, chuvas são previstas a qualquer momento do dia. Além disso, as pancadas podem ser acompanhadas de descargas atmosféricas, principalmente entre as cidades do oeste e sudoeste, onde os indicativos para ocorrência de tempestades são mais evidentes.

No entanto, nas cidades da região Norte do estado, como Arapongas, por exemplo, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva. O sol predomina neste sábado e, por conta disso, as temperaturas devem apresentar uma maior elevação em relação aos dias anteriores.

Na Cidade dos Pássaros, os termômetros registraram mínima de 15ºC ao amanhecer. Já a máxima chega à casa dos 28ºC.

Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, não deve registrar chuva nesta sexta-feira. Os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 28ºC.

Rolândia, por sua vez, terá mínima de 14ºC e máxima de 28ºC e não registrará chuva também.



Já Sabáudia deve registrar mínima de 12ºC e máxima de 29ºC. Não existe a possibilidade de ocorrência de chuva na cidade.