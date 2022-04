Da Redação

Estabilidade predomina neste sábado em Arapongas

As primeiras horas da manhã deste sábado (16) foram geladas em Arapongas. O município registrou temperatura mínima de 11ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o final de semana será marcado pelo frio, principalmente ao amanhecer.

continua após publicidade .

Ao decorrer do dia, as temperaturas sobem um pouco. A máxima prevista para a cidade, conforme o instituto, é de 22ºC.

A queda brusca nas temperaturas se deve à chegada de uma massa de ar frio e seco. O fenômeno favoreceu a estabilidade na região, por conta disso, não deve chover na Cidade dos Pássaros.