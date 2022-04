Da Redação

Estabilidade predomina nesta sexta-feira em Arapongas

A sexta-feira (22) será parcialmente nublada em Arapongas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria está avançando sobre o sul do Brasil, causando instabilidade em várias regiões do estado.



Conforme o instituto, em vários setores chove a qualquer hora do dia, inclusive com possibilidade de chuva mais forte em alguns municípios. No noroeste e no norte pioneiro esquenta, com previsão de atuação de áreas de instabilidade especialmente a partir da tarde.

Nesta sexta-feira, não há previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros, pois a previsão indica uma mudança no tempo neste sábado (23).

Já em relação as temperaturas, o município registrou 17ºC ao amanhecer e deve obter máxima de de 28ºC.