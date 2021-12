Da Redação

Estabilidade predomina nesta quinta-feira em Arapongas

Arapongas amanheceu com o tempo firme nesta quinta-feira (9) e registrou temperatura mínima de 13º C. Já a máxima, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), deve chegar aos 29º C.

Ainda conforme o Simepar, a estabilidade segue na Cidade do Pássaros nesta quinta-feira, sendo assim, não há probabilidade de ocorrência de chuva.

Na quinta-feira, a expectativa é de que a nebulosidade fique menos concentrada sobre a RMC. Com isso, o sol deverá aparecer, mesmo que entre algumas nuvens, contribuindo para a elevação das temperaturas, se comparadas ao dia anterior. Entre a Serra do Mar e as praias, a nebulosidade seguirá ainda um pouco mais persistente e não se descarta a possibilidade de algumas garoas ocasionais. Nas demais regiões paranaenses, o tempo continua estável, com o sol predominando. No amanhecer, as temperaturas seguem amenas em boa parte do Estado, mas à tarde esquenta bastante, especialmente no oeste e noroeste paranaense.