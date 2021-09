Da Redação

Estabilidade predomina nesta quinta-feira em Arapongas

Arapongas amanheceu ensolarada nesta quinta-feira (23) e registrou temperatura mínima de 11º C. A máxima não deve passar dos 28º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a estabilidade predomina nesta quinta no município, ou seja, não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Nesta quinta-feira, espera-se uma maior concentração de nebulosidade sobre as regiões mais a leste do Paraná, inclusive com possibilidade de chuviscos ocasionais entre a RMC e o litoral. Entre o oeste, sudoeste e regiões próximas à fronteira com a Argentina, previsão de pancadas de chuva ocasionais devido ao deslocamento de áreas de instabilidade. Condição para tempestades é muito baixo. Nas demais regiões paranaenses, os prognósticos indicam uma situação de estabilidade. Faz frio no amanhecer em alguns setores e à tarde esquenta mais no noroeste e no norte pioneiro.