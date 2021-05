Esta é a pior fase da pandemia, diz prefeito em vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre disse nesta sexta-feira (28), em um vídeo divulgado pela prefeitura da cidade que a região vive hoje a pior fase da pandemia. Ele ainda faz orientações aos comerciantes da cidade a respeito do novo decreto do Governo do Estado que pretende evitar aglomerações.

"Este novo decreto que entra em vigor é para evitar aglomerações. A nossa UPA está atendendo todo dia cerca de 278 pessoas, pessoas estão sendo internadas ali porque não tem mais vagas nos hospitais, nem enfermaria, nem UTI. Estamos vivendo agora a pior fase da pandemia", afirma Sergio Onofre. Assista:

