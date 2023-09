Esposa é trancada em casa e ameaçada de morte pelo marido em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada por volta das 16h54 desta quinta-feira (28) depois que uma mulher foi trancada dentro da própria casa e ameaçada de morte pelo marido. Conforme o boletim de ocorrência, o caso aconteceu em uma residência localizada no bairro Jardim Universitário.

Ao chegarem no local da denúncia, os policiais militares se depararam com a mulher na janela do imóvel. A vítima relatou que ela e o marido teriam discutido e ele saiu de casa para ir buscar seus dois filhos, que seriam fruto do relacionamento com outra mulher. O homem trancou a esposa em casa, junto com a filha deles, de 2 anos. Ele também teria dito que iria matá-la quando voltasse.

A mulher estava bastante assustada e nervosa, segundo o boletim. Diante da situação, os PMs arrombaram uma das portas da casa e acompanharam a vítima e a criança para a residência da irmã dela. Ao ser questionada, a mulher afirmou que gostaria de representar contra o marido, pois essa não seria a primeira vez que ela a ameaça.

O boletim de ocorrência foi registrado e a equipe policial retornou ao patrulhamento.

