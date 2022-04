Da Redação

Espetáculo infantil lota Cine Mauá e abre programação Cultural de 2022

Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que a cidade recebeu, neste final de semana, o espetáculo de Dança “A Maré de Maria”, que marcou a volta das apresentações com presença de público em Arapongas e também o início da programação cultural da Secretaria de Cultura, para o ano de 2022.

O ponto alto dos espetáculos voltados para crianças aconteceu na sexta-feira (18), no Cine Teatro Mauá, que recebeu cerca de mil alunos de escolas públicas de Arapongas e das cidades vizinhas de Astorga e Pitangueiras.

Os alunos ficaram encantados com a história criada pela coreógrafa e bailarina Eunice Oliveira, com música composta por Andrea Oliveira e fala sobre uma menina chamada Maria, que gosta do mar e costuma navegar em sua imaginação, com um barquinho de papel.

O projeto é aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná, levando também a parceira local das Secretarias de Cultura e Educação de Arapongas.





