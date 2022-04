Da Redação

Espetáculo de dança premiado abre programação Cultural

A Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a cidade recebe, neste final de semana, o espetáculo de Dança "A Maré de Maria", que marca a volta das apresentações com a presença do público, após a pandemia, além do início da programação cultural da Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos para o ano de 2022.

continua após publicidade .

A apresentação acontecerá no Cine Teatro Mauá, com entrada franca no sábado e domingo, 19 e 20 de março, respectivamente, a partir das 16h. O espetáculo é desenvolvido especialmente para o público infantil e conta a história de uma menina especial, que costuma navegar em sua própria imaginação com um barquinho de papel. A peça conta com 40 minutos de duração e não possui restrição de idades.

De acordo com Eunice Oliveira, diretora, coreógrafa e criadora do projeto, o espetáculo já foi contemplado com o Prêmio Funarte de Dança e, nas próximas semanas, estará se apresentando em oito cidades do Paraná, através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.