Espaço Cultural Milene é inaugurado em clima de grande emoção - TNOnline

Em clima de grande emoção e respeitando todas das medidas em saúde, a Prefeitura Municipal de Arapongas inaugurou no último domingo (09), a Estação Cultural Milene – situada entre a Rua Rouxinol e Rua Jandaia. O espaço dedicado à cultura, arte, dança e lazer homenageia Milene Felici Rodrigues Marchi, filha de João Dionysio Rodrigues Neto e Silvia Felici.

Entre aluna e professora de ballet, “Mi” como era carinhosamente chamada dedicou mais de 18 anos em contato com a dança na Adágio. Integrou a Igreja Metodista, atuando no Ministério Infantil, e era líder de Célula feminina de jovens. Falava sempre do amor de Cristo. Partiu em 24 de março de 2016. Foram apenas 25 anos, 5 meses e 23 dias, mas vividos de forma intensa. Deixando como legado a alegria contagiante com que levava a vida, inclusive nos momentos mais difíceis.

Durante a cerimônia de inauguração, sua mãe Silvia, relembrou momentos especiais da vida da filha. “ A Mi era a alegria da nossa família. Ela instituiu que sempre a meia noite do aniversário de cada um de nós deveria já ser celebrado.

Ela sempre organizava as festas em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo, preocupada para que ninguém passasse a data sozinho. Tinha muitos amigos, e mesmo nas horas mais difíceis era quem levava força para gente, sempre com fé e amor.

Esse espaço destinado à cultura tem tudo a ver com ela. Que aqui, as pessoas tenham momentos felizes e os tornem em lindas lembranças, assim como a Milene deixou na vida daqueles que tiveram a chance de conviver com ela”, disse bastante emocionada.

O Sr. Dionysio Neto, também mencionou lindas palavras. “ Fui surpreendido pelo Sérgio Onofre, quando ainda no ano passado, me disse que daria o nome desse espaço cultural de Milene. Fiquei emocionadíssimo. Em meio a tantos nomes possíveis, o da nossa Mi se encaixa perfeitamente. Ela era uma jovem especial. E hoje está ao lado de quem ela mais amava: Jesus”, disse.

Durante o ato, o prefeito Sérgio Onofre, também salientou a felicidade de poder realizar uma homenagem tão especial aliada a uma entrega de uma obra tão significativa para o município. “ Aqui é um lugar para a alegria. Não poderíamos escolher outro nome, que não o da Milene. Essa entrega no dia dos Pais, é a nossa forma também de acalentar o coração do Dionísio e toda a família. Não é fácil perder um filho. Mas hoje, queremos sentir um pouco da alegria com que a Milene levou a vida. Dia de muita emoção”, afirmou.

Na sequência, os pais de Milene, juntamente com os irmãos, Júlio, Claudia e Rodrigo descerraram a placa de inauguração que traz uma bela imagem de Milene, transbordando alegria. Ao lado, uma placa com a breve história da trajetória da sua vida, com a frase marcante que ela sempre dizia: “ Escreva uma história linda”. Uma linda apresentação de ballet, feita pela sobrinha de Milene, Júlia, também foi realizada, fortalecendo a homenagem.

A oportunidade contou com a presença de secretários municipais, vereadores, amigos e familiares da homenageada.

Estrutura – O espaço Cultural Milene passou por uma ampla revitalização, que incluiu a cobertura da ala central na Rua Jandaia e passeio público - onde estão localizados a área para a circulação e estacionamento de veículos, ciclovia, rampa elevada; calçada e plantio de grama de acesso à edificação; calçada com bancos em bloco de concreto, vagas para foodtruck, lixeiras, bicicletário; espaço para palco, camarim, depósito e banheiro; playground e várias outras melhorias. Os investimentos foram de R$ 2.296.417,79, com recursos do Paranacidade.