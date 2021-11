Esculturas de pássaros ganham forma em Arapongas; veja

Da Redação

Pelas mãos do artista plástico Cleir Ávila Ferreira Júnior, as esculturas de pássaros que começaram a ser instaladas em 13 pontos específicos em Arapongas, ganham cada vez mais forma.

Ao todo, 11 esculturas já foram instaladas em seus pontos fixos, e dessas, três ainda passam pela etapa de concretagem. As mais adiantadas são as duas Araras – localizadas na Praça Mauá.

Segundo Cleir, o próximo passo será dar cor para essas duas aves. “Finalizando os detalhes da concretagem, começaremos com as pinturas das araras. Com isso, a população terá uma ideia real do trabalho artístico”, disse. A previsão de entrega dessas esculturas iniciais é para o fim de novembro. ASSISTA:

PROJETO

A criação e construção de 13 esculturas de pássaros a serem instaladas em pontos estratégicos do município tem como principal intuito de que, através da arte, Arapongas reviva sua história. Conhecida como a “ Cidade dos Pássaros”, cada escultura representará uma espécie de pássaro e cada uma será instalada em sua rua de referência.

ARTISTA

O artista plástico Cleir tem quase 20 anos de carreira e obras (entre esculturas e painéis) instaladas em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Bodoquena, Aquidauana, Ladário e Bataguassu. É considerado um dos principais artistas plástico do Mato Grosso do Sul e sempre está surpreendendo com obras e monumentos gigantescos, que são bem vistos pelo grande público. Autodidata, ele pinta profissionalmente desde os 18 anos e iniciou sua arte com influência hiper-realista, retratando em suas obras temas regionais e ecológicos, principalmente a natureza do Pantanal.