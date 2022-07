Esculturas de pássaros estão em 16 locais de Arapongas; veja

Da Redação

Criações do artista plástico Cleir Ávila Ferreira Júnior, as esculturas de pássaros já estão presentes em 16 pontos estratégicos da cidade de Arapongas, chamando, diariamente, a atenção de milhares de pessoas e reforçando o apelido “Cidade dos Pássaros” dado ao município.

Cada uma delas representa uma espécie de pássaro, instalada em sua rua de referência. Na primeira etapa do projeto foram instaladas 13 unidades: um rouxinol, duas arapongas, duas araras, duas andorinhas, uma gralha-azul, um gaturamo, um pavão, um flamingo e duas arapongas.

Em uma nova empreitada, outras três esculturas foram instaladas, totalizando 16 peças. São elas: uma araponga, uma ave seriema, e a última delas, a águia, que passa pelos ajustes finais. “Será possível a conclusão desta ainda nesta semana. Um trabalho detalhado, que ao longo dos últimos meses foi feito com carinho e dedicação, reforçando a importância e relevância dos pássaros, que são símbolo do município desde o seu surgimento”, menciona Cleir.

PONTOS TURÍSTICOS

As esculturas encantam também os que vêm de fora da cidade. Como é o exemplo de Darcy Santos, de 78 anos. Ela é moradora de Umuarama e visita os familiares em Arapongas. “Quando vi as esculturas, fiquei impressionada com a beleza. Estou ansiosa por um registro junto com os pássaros. Muito lindo”, disse.

A Prefeitura também está providenciando a instalação de placas com as informações a respeito de cada pássaro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

